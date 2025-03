José Manuel Lourenço eleito para terceiro e último mandato no Comité Paralímpico

José Manuel Lourenço foi reeleito, esta terça-feira, presidente do Comité Paralímpico de Portugal, numas eleições em que era candidato único.

O dirigente vai arrancar o seu terceiro e último mandato à frente do comité que dirige desde 2017. Recebeu 113 votos a favor e seis votos em branco. Apenas 13 elementos do comité não comparecer nas eleições.

A tomada de posse ocorre no dia 26 de março, às 18h00, Palácio do Conde d’Óbidos, em Lisboa. Esta quarta-feira, é o Comité Olímpico que vai a votos.

Em entrevista à Renascença antes das eleições, José Manuel Lourenço traça como objetivos "trazer mais pessoas com deficiência à prática desportiva, uma maior colaboração com as federações desportiva etrabalhar junto das instituições de reabilitação."