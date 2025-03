Fernando Gomes é o novo presidente do Comité Olímpico de Portugal

Sem nunca deixar de evocar o seu passado como presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lembrou ter a "experiência de saber agregar todas as entidades".

"Em 2011, quando fomos eleitos, havia 11 associações distritais que não votaram em nós e, passado muito pouco tempo, todas estavam agregadas em espírito único em termos de movimento associativo, e é isso que esperamos fazer no COP", pontuou.

Em declarações aos jornalistas, após ter sido eleito presidente do organismo olímpico, o gestor portuense, de 73 anos, recordou que começou muito tarde a campanha -- apenas depois de deixar a FPF, em 21 de fevereiro -- e que, então, se preocupou, sobretudo, em falar com todas as federações e entidades que participaram na Assembleia Eleitoral de hoje, numa alusão à recusa em fazer debates com Laurentino Dias.

Assumindo que "os contextos e objetivos são diferentes" daqueles que teve nos seus três mandatos à frente da FPF, Gomes mostrou-se confiante de que ele e os seus órgãos sociais vão "fazer história no desporto português".

"O 'chip' que temos no futebol, que é uma modalidade desportiva e olímpica, [...] é pelo desporto. Diferente, obviamente, com uma organização diferente, do ponto de vista do COP, mas não deixa de ser, na sua essência, o desenvolvimento desportivo do atleta, no sentido de ter uma melhor preparação para alcançar os melhores resultados. Esse 'chip' existe em qualquer modalidade e é o que vamos tentar fazer no COP", disse ainda.

Gomes sucede a Artur Lopes, que foi conduzido para liderar o COP após a morte de José Manuel Constantino.