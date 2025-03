Portugal goleia Suécia na qualificação para o Mundial

A seleção feminina de futsal goleou a Suécia, por 9-0, na primeira ronda de qualificação para o Campeonato do Mundo da modalidade.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Fifó (3), Maria Pereira, Kika, Ana Azevedo, Janice Silva, Lídia Moreira, Malin Fors (p.b).

Com esta vitória, Portugal soma três pontos, estando agora empatado com a Itália no grupo A.

A seleção vai agora defrontar a Hungria, na quinta-feira, e a Itália, no sábado.

O campeonato do mundo, o primeiro da história, está marcado para 21 de novembro e 7 de dezembro.