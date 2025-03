Surfista competiu em Peniche grávida de quatro meses

Imagine um feto de quatro meses participar nos Supertubos de Peniche. A surfista francesa Johanne Defay, grávida de 16 semanas, chegou aos quartos de final na sua última etapa na temporada, uma vez que vai retirar-se do Championship Tour (CT) para ser mãe.

Johanne Defay, campeã em 2024 da etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), foi eliminada nos quartos de final do Portugal Pro, terceira etapa do CT.

Johanne revelou a gravidez em fevereiro, nas redes sociais, em que afirmou que as suas prioridades, aos 31 anos, mudaram e que vai, para já, interromper a carreira: "Para continuar a viver o meu sonho, preciso desta pausa para me dedicar a outros projetos, incluindo ser mãe.”

A surfista espera "estar de volta à melhor forma na próxima temporada”.

Johanne Defay, nascida na Ilha da Reunião, não participou no arranque da temporada, em janeiro. Ainda assim, conseguiu um nono lugar em Abu Dahbi, na estreia da piscina de ondas do deserto no Tour.

Em Peniche, a vencedora foi Caroline Marks, campeã olímpica de Paris 2024 e campeã mundial de surf, em 2023.