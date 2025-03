Boxe com lugar garantido nos próximos Jogos Olímpicos

O boxe foi oficialmente incluído no programa dos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028, numa decisão que encerra uma longa novela originada após a suspensão da Associação Internacional de Boxe (IBA).

A 144.ª Sessão do Comité Olímpico Internacional (COI), a decorrer em Costa Navarino, na Grécia, aprovou por unanimidade a recomendação feita na segunda-feira pela Comissão Executiva do organismo, pondo fim à momentânea exclusão do boxe do programa olímpico, devido à inabilitação da sua anterior federação internacional.

O reconhecimento provisório concedido em fevereiro pelo COI à World Boxing fechou a porta ao regresso da IBA e abriu caminho para a readmissão daquela que é uma das modalidades mais clássicas dos Jogos Olímpicos -- faz parte do programa desde 1904 -, como sucessor do 'pankration'.

Em 2023, o COI retirou o reconhecimento à IBA, que está suspensa desde 2019, devido a uma sucessão de escândalos, impedindo aquela federação de organizar torneios olímpicos de boxe e de ter acesso a financiamento por esta via.

Assim, o organismo olímpico tomou conta da qualificação e organização dos torneios de boxe nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e Paris 2024.

A IBA está desacreditada por repetidos escândalos de arbitragem, corrupção e dívidas e também por ter um antigo líder ligado ao crime organizado no Uzbequistão.