Morreu Vítor Fonseca da Mota, chefe de Missão nos Jogos Olímpicos de 1996

Vítor Fonseca da Mota, chefe da Missão portuguesa aos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, morreu, esta quinta-feira, aos 80 anos, segundo anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Irmão de Fernando Mota, antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Vítor Fonseca da Mota foi vice-presidente da Comissão Executiva do COP, entre 1993 e 1997.

Foi ainda secretário-geral de 1997 a 2000 e integrou o Conselho Superior do Desporto de 1993 a 2004. Era membro de mérito do COP.

"À família e aos amigos, o COP apresenta sentidas condolências. As cerimónias fúnebres já foram realizadas e limitadas à presença da família", lê-se na nota de pesar no site oficial do Comité Olímpico.