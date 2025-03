NBA. Equipa de Neemias Queta vendida por 5,6 mil milhões de euros

Os Boston Celtics, equipa em que joga o português Neemias Queta, vão ser vendidos por 6,1 mil milhões de dólares (5,6 mil milhões de euros à taxa de conversão atual), anunciaram os atuais donos da franquia, esta quinta-feira. É a maior venda de sempre de um clube norte-americano.

Os Celtics, que já não mudavam de dono há 23 anos - e há dois títulos da NBA (antes de 2024, vencera em 2008) -, passam das mãos de Paul Gaston, dono da Boston Basketball Partners LLC, para o Symphony Technology Group, um grupo de investimento privado liderado por William Chisholm, adepto de longa data e "bostonian" nativo.

Também integram o grupo os empresários e filantropos Rob Hale, um dos atuais donos da equipa, Bruce A. Beal, Jr., presidente da Related Companies, e o grupo de investimento global Sixth Street, entre outros.

Falta apenas a aprovação da direção da NBA. Caso o negócio seja ratificado, o novo grupo comprará uma maioria do capital dos Boston Celtics por uma avaliação inicial de 5,6 mil milhões de euros.

O atual diretor-executivo dos Celts, Wyc Grousbeck, manter-se-á em funções até à época 2027/28 e continuará a supervisionar todas as operações diretamente ligadas à equipa de basquetebol.

Os Boston Celtics estão à venda desde julho de 2024, logo após a conquista do anel, 16 anos depois do título anterior. Os irlandeses são a franquia com mais sucesso da história da NBA, com 18 títulos.

Neemias Queta, o primeiro português a jogar e sagrar-se campeão na NBA, mudou-se para os Celtics na temporada passada, proveniente dos Sacramento Kings. O poste ajudou a equipa de Boston a vencer o anel.