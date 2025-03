Futsal. Remontada coloca Benfica no cimo do campeonato

O Benfica derrotou o Leões Porto Salvo, por 5-4, no jogo de abertura da jornada 17 do campeonato de futsal.

A partida fica marcada pela remontada dos encarnados, que chegaram a estar a perder por 4-1 já na segunda parte.

O último golo da equipa da Luz foi apontado a 32 segundos do final do tempo regulamentar.

Ruan Silvestre, Chishkala (na própria baliza), André Sousa e Rúben Teixeira apontaram os golos dos visitantes.

Já Diego Nunes (que bisou), Silvestre Ferreira, André Coelho e Chishkala fizeram os tentos das águias.

Com este triunfo, o Benfica assume a liderança do campeonato, com mais um ponto do que o Sporting que este sábado defronta o Sp. Braga.