Mundiais de pista coberta. Salomé Afonso e Isaac Nader na final dos 1.500m

Os portugueses Salomé Afonso e Isaac Nader qualificaram-se para a final dos 1.500 metros femininos e masculinos, respetivamente, dos mundiais de atletismo em pista coberta, em Nanjing, na China.

Numas eliminatórias em que as três primeiras seguiam diretamente para a final, Salomé Afonso conseguiu chegar ao terceiro lugar mesmo em cima da linha da meta, terminando a ronda com o registo de 4.13,39 minutos, qualificando-se com a nona marca para a final de domingo.

Salomé Afonso, atleta do Benfica, conquistou a medalha de prata nos Europeus de Apeldoorn, nos Países Baixos, nos 1.500 metros e o bronze nos 3.000 metros.

Depois, também Isaac Nader continua a sua boa temporada ao conseguir o apuramento de forma controlada na prova masculina.

Apenas os dois primeiros se apuravam para a final e Nader foi 2.º, cruzando a meta praticamente ao mesmo tempo que o espanhol Mariano García e com distância confortável para o queniano Festus Lagat.

No início do mês, Nader foi terceiro classificado na mesma distância nos Europeus de pista cobertura, um resultado que na altura considerou como "muito agridoce" e já quebrou o recorde nacional dos 1.500m e também dos 10 quilómetros.