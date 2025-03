Patrícia Silva nas meias-finais dos 800m dos Mundiais de Pista Curta

A atleta Patrícia Silva destacou a boa performance "tática", que lhe garantiu o primeiro lugar e a qualificação para a semifinal dos 800 metros em pista curta, nos Campeonatos do Mundo de Atletismo, em Nanjing, China.

"Foi uma boa corrida taticamente, que é o que me faltado nos últimos campeonatos", afirmou à agência Lusa a atleta, após terminar as eliminatórias, com um tempo de 2:04.44.

Patrícia Silva esteve em penúltimo lugar durante a maior parte da prova, mas arrancou nos últimos 200 metros, ultrapassando rivais do Uganda, Itália, Etiópia e Quénia, antes de cortar a meta.

"Saí da confusão durante a prova e, no fim, foi acreditar na minha reta final e lutar até ao fim. Funcionou", disse a portuguesa, admitindo que o ritmo lento da prova lhe foi favorável.

"Foi o ritmo ideal para fazer uma prova que pudesse terminar rápido no fim", descreveu.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Para a semifinal, que se realiza no sábado, a atleta prefere ir "sem expectativas".

"Vou dar o meu melhor", assegurou. "Ir com expectativas por vezes é o que torna uma corrida mais pesada. Estou-me a divertir de estar aqui. Estou a adorar a experiência, acho que isso se traduziu na pista", afirmou.