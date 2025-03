Triplista brasileiro perde medalha por sapatilhas irregulares

O brasileiro Almir dos Santos foi desclassificado após ter sido terceiro na final do triplo salto dos Mundiais de pista curta, que estão a decorrer em Nanjing, na China.

Em causa a utilização de sapatilhas que agora são ilegais, segundo os mais recentes regulamentos da World Athletics.

O brasileiro, de 31 anos, usou um modelo de sapatilha que tinha 25mm de altura máxima de meia sola. A nova regra, em vigor desde novembro de 2024, passou a ser de 20mm.

"As sapatilhas fazem parte de indumentária de uso livre dos atletas, que estão autorizados a utilizar material de patrocinador próprio – o que é o caso de Almir Júnior. O atleta alegou que não tinha a informação do seu patrocinador de que as sapatilhas usadas na final não eram permitidas e de que o material havia sido 'checado' pela organização do Mundial na câmara de chamada, ou seja, antes da entrada na pista para final", referiu a Federação brasileira (CBAt) em comunicado.

A seleção brasileira ainda apresentou recurso, mas foi negado.

A medalha de bronze saltou, assim, de Almir dos Santos para Hugues Fabrice Zango.

O ouro sorriu ao italiano Andy Díaz (17,80m) e a prata ao chinês Zhu Yaming (17,33m).