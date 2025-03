Andebol. Benfica diz que foi obrigado a devolver guarda-redes

O Benfica anunciou em comunicado que foi obrigado a devolver o guarda-redes húngaro de andebol Kristóf Palasics aos magiares dos Veszprém, por "imposição expressa da Federação Europeia de Andebol (EHF).

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Kristóf Palasics vai regressar ao Veszprém por imposição expressa da EHF - European Handball Federation", anunciou o clube encarnado.

O conjunto da Luz acrescenta que "não se conforma com esta decisão arbitrária e injustificada por parte da EHF, que, desrespeitando os direitos do clube e do atleta, beneficia de forma direta o rival húngaro".

Desta forma, o Benfica "vai recorrer às instâncias internacionais superiores".

"O Sport Lisboa e Benfica vai até às últimas consequências na defesa dos seus interesses e agradece à Federação de Andebol de Portugal todos os esforços na defesa da integridade de todo este processo, bem como ao jogador, que já não fará parte dos próximos compromissos da equipa", finaliza o Benfica.

Kristóf Palasics tinha sido emprestado ao Benfica pelos húngaros do Veszprém, que impuseram a devolução do atleta, antes do final da temporada, devido à lesão de um dos seus guarda-redes.