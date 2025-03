Futsal. Sporting vence Sp. Braga e recupera liderança no campeonato

Depois de na sexta-feira, o Benfica ter vencido, com reviravolta, por 5-4, na jornada 17 do campeonato de futsal, o Sporting fez o mesmo e derrotou o Sp. Braga este sábado.

Os leões estavam a perder 2-4 a três minutos do final da partida, no pavilhão João Rocha, e conseguiram ainda dar a volta ao marcador.

Pelos verde e brancos marcaram Sokolov, Zicky (2), Taynan e Merlim (que foi homenageado pelos 400 jogos pelo Sporting).

Tiago Sousa, Tiago Brito, Zicky (na própria baliza).

Com esta vitória arrancada a ferros, o Sporting recupera o primeiro lugar no campeonato, agora com 47 pontos. O Benfica volta a cair para segundo, com 45, e o Sp. Braga é terceiro, com 34.