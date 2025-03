Morreu George Foreman, o bom gigante do boxe

Morreu esta sexta-feira o pugilista norte-americano George Foreman. A lenda do boxe, que "dançou" nos ringues com Muhammad Ali, tinha 76 anos.

A notícia da morte de "Big George" Foreman foi divulgada pela família através de uma emotiva mensagem nas redes sociais.

"Um humanista, olímpico e duas vezes campeão do mundo de pesos pesados. Ele era profundamente respeitado - uma força do bem, um homem de disciplina, convicções e um protetor do seu legado, que lutou incansavelmente para preservar o bom nome - pela sua família."

Com uma juventude marcada por dificuldades e delinquência, George Foreman começou a lutar em zaragatas e assaltos nas ruas do Texas até entrar num programa para praticantes de boxe.

Com apenas 19 anos e 25 combates ao nível amador, o jovem afroamericano conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1968, realizados na Cidade do México.

Chegou a profissional e venceu 37 combates consecutivos até se tornar campeão do mundo pela primeira vez, derrotando o campeão em título Joe Frazier, num frente a frente realizado na Jamaica. Foreman bateu Frazier por K.O. técnico, em dois assaltos.

Protagonizou um dos grandes momentos da história do boxe, o famoso combate "Rumble in the Jungle" disputado no antigo Zaire, em 1974, que perdeu para Muhammad Ali.