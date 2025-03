Patrícia Silva apurada para a final dos 800m

A atleta Patrícia Silva destacou a calma com que enfrentou as atribuladas semifinais dos 800 metros em pista curta nos Campeonatos do Mundo de Atletismo, em Nanjing, China, conseguindo a qualificação para a final nos últimos momentos.

"Senti que estava um pouco encurralada. Assim que conseguisse desbloquear, talvez conseguisse ultrapassar. Foi uma questão de manter a calma até ao fim", explicou à agência Lusa, após terminar a sua série em terceiro lugar, com o tempo de 2.04,20.

Durante a prova, duas atletas -- a norte-americana Nia Akins e a queniana Lilian Odira -- caíram, mas a portuguesa conseguiu manter-se entre as quatro primeiras, apesar de ter ficado encurralada na pista interior, rodeada pelas demais competidoras.

"Como estava fechada não conseguia passar. Se falasse com a Patrícia de há duas semanas, se calhar não conseguiria gerir, porque ficaria muito nervosa e ansiosa por sair, optando por movimentos impulsivos", apontou. "Foi acreditar até ao fim", disse.

A atleta chegou a Nanjing com a "mentalidade de que todas as provas são uma final" e nas eliminatórias, na sexta-feira, esteve em penúltimo lugar durante a maior parte da prova, mas arrancou nos últimos 200 metros, ultrapassando as rivais de Itália, Uganda, Etiópia e Quénia, antes de cortar a meta.

"Eu acreditei e amanhã [domingo] acreditarei também", apontou. "Tenho trabalhado imenso. Na verdade, isto é daqueles sonhos em que nós estamos meio acordados", afirmou.