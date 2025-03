Quinta dos Lombos derrota Benfica e conquista Taça de Portugal

O Quinta dos Lombos conquistou pela quarta vez a Taça de Portugal feminina de basquetebol, ao vencer o Benfica, por 75-65, em Matosinhos.

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a formação cascalense, que já vencia ao intervalo por 41-33, voltou a erguer o troféu, depois das conquistas em 2010/11, 2019/20 e 2022/23, sucedendo no historial ao campeão nacional Benfica, detentor da Supertaça e da Taça Vítor Hugo e finalista da Taça Federação.

Com este título, o Quinta dos Lombos soma quatro Taças de Portugal, igualando União de Santarém, Académica e CDUP.

O CIF e o CAB Madeira continuam como as equipas mais tituladas, ambas com sete vitórias, mais uma do que o Algés e mais duas do que Académico do Porto e Estrelas da Avenida.