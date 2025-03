FC Porto derrota Sporting e conquista Taça de Portugal

O FC Porto venceram este domingo o Sporting, por 94-73, e conquistaram a Taça de Portugal de basquetebol, na final disputada em Matosinhos.

É a segunda vitória consecutiva dos dragões na prova rainha.

O FC Porto reforçou o estatuto de segunda equipa com mais triunfos na Taça de Portugal, com 16 em 76 edições, menos sete do que o recordista Benfica.



A partida ficou marcada por uma paragem de cerca de meia-hora depois de uma das tabelas ter ficado estilhaçada.