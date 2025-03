Confederação do Desporto acredita que Fernando Gomes apostará na profissionalização do Comité Olímpico

O presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Daniel Monteiro, acredita que Fernando Gomes vai apostar na profissionalização do Comité Olímpico (COP), rumo a um salto qualitativo.

É esta terça-feira que Fernando Gomes toma posse como presidente do COP, depois de ter derrotado o antigo secretário de Estado do Desporto Laurentino Dias nas eleições na passada quarta-feira.

Em declarações a Bola Branca, Daniel Monteiro salienta que Fernando Gomes "é uma pessoa do desporto e conhecedora do desporto", pelo que prevê um trabalho orientado à evolução e à profissionalização, semelhante ao que foi feito na Federação Portuguesa de Futebol.

"[Fernando Gomes] passou por várias organizações desportivas, em todas elas deixou um legado muito importante e estamos em crer que continuará esse trabalho de crescimento e desenvolvimento do Comité Olímpico. É um momento em que o desporto está a atingir resultados importantes, em que cada vez mais as organizações internacionais e as próprias organizações desportivas lá fora se estão a profissionalizar, e julgo que pode ser um contributo muito importante na profissionalização do COP e da Missão olímpica portuguesa", diz o presidente da CDP.

O desejo de Daniel Monteiro para este primeiro mandato de Fernando Gomes é que os próximos cinco anos do COP "sejam ricos em melhores condições para os atletas portugueses". Também espera que as Missões olímpicas "proporcionem muitas alegrias e um sentimento de orgulho a todos os portugueses", "em especial" em Los Angeles 2028: