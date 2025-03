Marcelo quer regime alargado a todos, todos, todos para o próximo ciclo olímpico

Marcelo Rebelo de Sousa falava na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Fernando Gomes, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e em que também discursou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"O que estamos a viver hoje é o unilateralismo, é o isolacionismo, é o protecionismo, é a negação do diálogo, é a negação da tolerância, que é exatamente o oposto do espírito olímpico", assinalou.

O chefe de Estado aproveitou para concordar com várias passagens da intervenção do discurso do primeiro-ministro, que tinha falado imediatamente antes dele, começando pelo elogio dos portugueses.

Antes, Luís Montenegro tinha defendido que o desporto "incentiva a sociedade a poder ir mais longe".

"Nós temos vários desportistas, em várias modalidades, que são os melhores do mundo. E se nós somos capazes de fazer isso no desporto, nós somos capazes de fazer isso em qualquer atividade", defendeu.

O chefe de Estado e de Governo concordaram também na necessidade de aumentar a prática desportiva em Portugal entre as crianças, com Montenegro a considerar preocupantes os resultados do país nesse indicador e no da obesidade infantil.

"Nós às vezes enganamo-nos a nós próprios e pensamos que somos um país com muita prática desportiva e não somos, estamos na cauda da União Europeia em termos de prática desportiva e também estamos com uma performance preocupante ao nível da obesidade", afirmou.

Fernando Gomes foi eleito a 19 de março presidente do COP para o quadriénio 2025-2029, somando 103 votos contra os 78 do adversário Laurentino Dias, correspondentes a 57% dos votos expressos em urna.

Além de muitas figuras do desporto, como o presidente do Futebol Clube do Porto, marcaram presença o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, deputados do PS e vários autarcas, entre os quais o da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.