Hobbs é o primeiro líder da Volta ao Alentejo

O ciclista britânico Noah Hobbs (EF Education-Aevolo) tornou-se esta quarta-feira o primeiro líder da Volta ao Alentejo, depois de vencer ao sprint a primeira etapa, que ligou Beja a Moura.

No final dos 166,6 quilómetros, Hobbs, vice-campeão europeu de perseguição por equipas em pista, impôs-se em 3:39.45 horas, à frente do argentino German Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) e do eslovaco Matthias Schwarzbacher (UAE Emirates Gen Z), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, graças às bonificações, o ciclista da equipa sub-23 norte-americana, de 20 anos, tem um segundo de avanço sobre Tivani e Schwarzbacher, com Fábio Costa (Anicolor-Tien) a ser o melhor português, na 10.ª posição, a 10 segundos, depois de ter sido oitavo na etapa, com o mesmo tempo de Hobbs.

Após várias tentativas de fuga, o belga Jenthe Verstraete (EF Education-Aevolo) e o francês Alexis Guerin (Anicolor-Tien21) conseguiram isolar-se antes dos 50 quilómetros da etapa e acabaram por seguir juntos até à entrada para os 15 quilómetros finais, com o pelotão a seguir junto até ao sprint em Moura.

Hobbs lidera ainda a classificação por pontos e a geral da juventude, enquanto o espanhol David Domínguez (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) veste a camisola da montanha e a Caja Rural é a melhor equipa.

Na quinta-feira, corre-se a segunda etapa, com uma ligação de 171,5 quilómetros entre Castro Verde e Grândola, com duas contagens de montanha de quarta categoria e uma de terceira, colocada a menos de 10 quilómetros da meta.