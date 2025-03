Nuno Borges perdeu em pares no Masters de Miami

O tenista Nuno Borges falhou o apuramento para as meias-finais de pares do torneio Masters 1.000 de Miami, ao perder, ao lado do indiano Yuki Bhambri, frente aos britânicos Julien Cash e Lloyd Glasspool.

Borges, a jogar pela primeira vez os quartos de final de um Masters 1.000, e Bhambri travaram um encontro muito equilibrado e ainda levaram os sextos cabeças de série ao 'super tiebreak', mas acabaram por ceder em três parciais, por 7-6 (7-1), 3-6 e 10-8.

Garantida a passagem às meias-finais ao fim de uma hora e 33 minutos, Cash e Glasspool vão defrontar agora o finlandês Harri Heiovaara (4.º ATP em pares) e o parceiro britânico Henry Patten (3.º ATP em pares), segundos pré-designados.

Já o tenista maiato, número um nacional e 42 do mundo, após ser sido eliminado na primeira ronda de singulares, pelo belga Zizou Bergs, e hoje na prova de pares, vai viajar para Marrocos, onde vai disputar o ATP 250 de Marraquexe.