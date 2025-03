Pogacar vai mesmo estrear-se no "pavé" do Paris-Roubaix

A UAE-Emirates confirmou, esta quarta-feira, que o ciclista esloveno Tadej Pogacar vai disputar o monumento Paris-Roubaix pela primeira vez na carreira.

O campeão do mundo tinha feito o reconhecimento da maior parte das secções em paralelo da prova há algumas semanas, levantando a questão se iria participar na corrida pela primeira vez.

Semanas depois, o tabu está desfeito, poucos dias depois de Pogacar ter falhado a vitória no Milão-Sanremo, derrotado por Mathieu van der Poel, da Alpecin-Deceuninck, e Filippo Ganna, da INEOS.

Pogacar já conquistou sete monumentos na sua carreira: quatro vezes Il Lombardia, duas vezes Liège-Bastogne-Liège e uma vez a Volta a Flandres. No entanto, nunca tinha participado na Paris-Roubaix, conhecida pela sua enorme dificuldade nos vários setores em paralelo.

De acordo com a nota da UAE, no calendário de Pogacar "estava prevista a participação na E3 Saxo Classic e na Gent-Wevelgem, mas depois de conversas com a equipa, ficou decidido que vai focar-se no Tour de Flandres e no Paris-Roubaix."

Em 2024, Pogacar viveu a melhor época da sua carreira ao vencer o campeonato do mundo, o Tour de France, o Giro de Itália e ainda a Strade Bianche, Liège-Bastogne-Liège e Il Lombardia.

Arrancou esta época na mesma forma com a vitória no Tour dos Emirados Árabes Unidos e a Strade Bianche, tendo apenas perdido mais uma vez Milão-Sanremo, com o terceiro lugar.

Pogacar vai estrear-se no Paris-Roubaix no domingo, dia 13 de abril.