Davide Stella vence segunda etapa da Volta ao Alentejo. Hobbs segura liderança

O ciclista britânico Noah Hobbs (EF Education-Aevolo) segura a liderança da Volta ao Alentejo em bicicleta, após a segunda etapa, que foi ganha ao sprint pelo italiano Davide Stella (UAE Emirates Gen Z).

No final dos 171,5 quilómetros, entre Castro Verde e Grândola, Stella venceu em 4:06.14 horas, o mesmo tempo de Hobbs e do argentino German Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Noah Hobbs tem três segundos de avanço sobre Tivani e seis sobre Stella, com João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista) a ser o melhor português, no 14.º posto, a 16 segundos, após o 10.º lugar na etapa de hoje.

Um grupo de quatro fugitivos - o norte-americano Colby Lange (Project Echelon), os portugueses José Bicho (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) e Fábio Costa (Anicolor-Tien21), e o brasileiro Victor de Paula (Feirense Beeceler) - animou a etapa, mas, com o controlo da EF Education-Aevolo e da Euskaltel-Euskadi, não conseguiu ultrapassar os 3.30 minutos de vantagem.

Já sem Fábio Costa, que ficou mais cedo para trás, o trio de fugitivos foi apanhado pelo pelotão a cerca de 17 quilómetros da meta, com a subida de terceira categoria na Serra de Grândola, a menos de 10 quilómetros da meta, a não impedir uma chegada ao sprint.

Além da geral, Noah Hobbs lidera igualmente a classificação por pontos e da juventude, com Pedro Pinto (Efapel) a vestir a camisola de montanha e a Euskaltel-Euskadi a ser a melhor equipa.

Na sexta-feira, corre-se a terceira etapa, com 180 quilómetros a ligarem Carvalhal e Arraiolos, num percurso com uma contagem de montanha de quarta categoria já dentro dos três quilómetros finais e com a chegada a ser em ligeira subida.