Federação Portuguesa de Judo alvo de buscas da PJ

A Federação Portuguesa de Judo revelou, em comunicado, que a sua sede foi alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira.

"A Federação Portuguesa de Judo vem por este meio comunicar que no presente dia decorreram buscas por parte da Polícia Judiciária na sua sede, em Odivelas, cujo objeto é a gestão por parte do anterior presidente, no período em que exerceu essa função", pode ler-se.

Em causa, segundo o mandato emitido pelo DIAP de Loures a que a agência Lusa teve acesso, estarão crimes de tráfico de influência, abuso de poder e peculato.



O comunicado refere-se à liderança de Jorge Fernandes, o antigo presidente da federação de judo, que antecedeu Sérgio Pina, que atualmente lidera a federação.

Jorge Fernandes foi destituído em 2022 após várias polémicas, em especial com um grupo de atletas olímpicos, e por incompatibilidades no exercício da sua função. Na altura, o IPDJ alertou para o risco de suspensão do Estatuto de Utilidade Pública Relativa da federação.

"A Federação Portuguesa de Judo e os seus atuais órgãos sociais estão a colaborar ativamente com as entidades competentes com o intuito de ver esclarecidas todas as questão suscitadas e, consequentemente, ser apurada a verdade", pode ainda ler-se.