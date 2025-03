NBA vai ter liga na Europa

Está confirmado: a NBA, em parceria com a FIBA, vai avançar com uma liga na Europa, em princípio a partir de 2026/27.

Adam Silver, da NBA, ao lado de Andreas Zagklis, da FIBA, deu conta das novidades.

"É com prazer que anuncio que estamos prontos para o próximo passo: explorar a criação de uma liga na Europa com a FIBA como nosso principal sócio", referiu.

Sobre os participantes da futura competição, não está ainda fechado o leque de equipas, mas Silver tem uma primeira sugestão.

"É algo ainda preliminar, mas talvez 12 lugares permanentes e quatro com licenças anuais [via qualificação], mas isso é algo que ainda pode mudar. Estamos em negociações com clubes que já existem, sendo que alguns deles são grandes marcas globais, e reconhecemos que há um enorme interesse."

Segundo Adam Silver, a nova prova vai ser disputada de acordo com as regras da FIBA, ou seja, 40 minutos e com a distância europeia da linha de três pontos.

Em comunicado, a NBA acrescentou: "Esta nova competição será integrada no cenário do basquetebol europeu e as equipas continuarão a participar nas respetivas ligas nacionais. Além das equipas permanentes, haverá um caminho, baseado na meritocracia, por via da qualificação e integrado no sistema de basquetebol europeu".