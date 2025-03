O Benfica sagrou-se tetracampeão nacional feminino de andebol.

As encarnadas derrotaram a equipa do São Pedro do Sul, por 27-20, em jogo da terceira jornada da fase final do campeonato.

Faltam três jornadas, mas a equipa da Luz já pode festejar.

Este é o 11.º campeonato do Benfica. O Madeira SAD lidera com 15.