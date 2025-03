Jesús Peña vence etapa, Hobbs mantém liderança na Volta ao Alentejo

O colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense) venceu a quarta e penúltima etapa da Volta ao Alentejo de 2025, na qual o britânico Noah Hobbs (EF Education-Aevolo) conseguiu segurar a liderança.

Peña, de 24 anos, completou em 3:30.02 horas os 147,7 quilómetros da tirada entre Monforte e Castelo de Vide, batendo ao 'sprint' o espanhol Pau Martí (Israel-Premier Tech Academy), cortando ambos a meta com três segundos de vantagem sobre o eslovaco Matthias Schwarzbacher (UAE Emirates Gen Z), terceiro classificado.

Hobbs resistiu às seis contagens de montanha do dia (uma de segunda categoria e cinco de terceira), mas a vantagem na liderança foi reduzida de 12 para seis segundos, sobre o argentino German Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé), enquanto Peña subiu à terceira posição, a sete segundos do britânico.

Tiago Antunes (Efapel) foi o melhor ciclista português na etapa este sábado, ao terminar no sexto lugar, a três segundos do vencedor, e passou a ser também o melhor representante luso na geral individual, no nono posto, a 25 segundos de Hobbs.

Este domingo, realiza-se a quinta e última tirada da 42.ª edição da Volta ao Alentejo, com partida em Estremoz e chegada em Évora, na Praça do Giraldo, na extensão de 161,5 quilómetros, que contempla apenas uma contagem de montanha, de quarta categoria.