Mensik conquista primeiro título da carreira e nega o 100.º a Djokovic

Jakub Mensik tem 19 anos e venceu o primeiro título na carreira. Na final do Masters 1000 Miami, o jovem checo derrotou o ídolo de infância, o sérvio Novak Djokovic.

Mensik já tinha ultrapassado Jack Draper, Roman Safiullin, Tomás Machác, Arthur Fils e Taylor Fritz. Após a vitória sobre o antigo número um do mundo, levantou o seu primeiro troféu e confidenciou que “não há tarefa mais difícil no ténis do que ganhar” a Djokovic.

“Estou com a cabeça a mil, não sei o que dizer. É incrível, este é provavelmente o melhor dia da minha vida. Estou muito feliz com a forma como joguei, foi fantástico, consegui controlar os nervos antes do jogo e estou radiante. Acho que as emoções mais fortes ainda estão para vir. Não é a primeira vez que jogo contra o Novak, não há tarefa mais difícil no ténis do que vencê-lo. Senti-me muito bem. Chegou a minha hora. Tentei apenas concentrar-me no jogo e, como nos jogos anteriores, senti bem a bola", afirmou.