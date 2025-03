Nuno Borges e Jaime Faria descem no ranking mundial de ténis

Nuno Borges desceu um lugar no ranking mundial de ténis e está agora na posição 43, na atualização desta segunda-feira. Jaime Faria, que está lesionado, desceu três lugares, para a posição 95.

Depois da derrota logo na primeira ronda do ATP Masters 1000 Miami, Borges fica mais longe da sua melhor posição. Em setembro de 2024, o maiato chegou a estar no 30.º posto da hierarquia mundial.

Jaime Faria continua no "top-100", apesar da lesão no pé esquerdo. Esta condicionante não lhe permitiu regressar à competição: prescindiu do Masters 1000 de Miami e anunciou a desistência do ATP 250 de Marraquexe, que decorrerá a partir desta segunda-feira, até ao dia 6 de abril.

Nuno Borges, Henrique Rocha e Francisco Cabral serão os três portugueses em representação do país em território marroquino.

O pódio do ranking ATP mantém-se inalterado, com o italiano Jannik Sinner a assumir a liderança. O alemão Alexander Zverev ocupa o segundo lugar e o espanhol Carlos Alcaraz fecha o pódio no terceiro lugar.

Nos pares, Francisco Cabral subiu dois lugares e ocupa o posto 57. A sua melhor classificação foi na posição 45, em setembro de 2022.