Um para três. Powless choca a Visma e conquista a Dwars door Vlaanderen

O americano Neilson Powless, da EF Education-Easy Post, venceu a Dwars door Vlaanderen de forma surpreendente ao vingar a fuga num grupo restrito com outros três ciclistas da Visma-Lease a Bike.

A Visma partiu o grupo a cerca de 60 quilómetros do fim com um ataque coletivo com Wout van Aert, o chefe de equipa para a prova, Matteo Jorgenson e Tiesj Benoot, deixando alguns dos favoritos para trás, como Mads Pedersen, da Lidl-Trek.

O único que conseguiu agarrar a roda foi americano Powless, que seguiu no grupo.

A Visma acabou por nunca testar o ciclista da EF Education-Easy Post, que acabaria por superar van Aert no "sprint" final, contra todas as expectativas, dado que a equipa neerlandesa tinha enorme vantagem numérica.

Van Aert, de 30 anos, tem tido um mau início de temporada, ainda sem vitórias: esteve longe do triunfo nas etapas de "sprint" na Volta ao Algarve, e fora da discussão em toda a temporada de clássicas belgas com o 11.º no Omloop Nieuwsblad, 75.º na Kuurne-Bruxelas-Kuurne e 15.º na E3 Saxo Classic.

Esta era a grande oportunidade para o belga dissipar as dúvidas em relação ao seu momento de forma desde a lesão na Volta a Espanha na época passada e voltar a colocar-se no lote de favoritos dos dois monumentos que se seguem no calendário de van Aert: a Volta a Flandres, no próximo domingo, e Paris-Roubaix, no dia 13.