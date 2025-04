Vela. Portugueses lideram no Troféu Princesa Sofia

Os portugueses Diogo Costa e Carolina João acabaram o segundo dia do Troféu Princesa Sofia na liderança da classe olímpica mista 470, em Palma de Maiorca, Espanha, ao cabo de quatro regatas.

Na primeira regata oficial do novo ciclo olímpico, com vista a Los Angeles 2028, a dupla que foi quinta classificada em Paris 2024 segue em grande forma e foi terceira e primeira nas duas regatas do dia, depois de um primeiro e um quarto lugar na segunda-feira, liderando a classe.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A outra velejadora olímpica portuguesa em prova, Mafalda Pires de Lima, segue no 10.º lugar no kitesurf, com 47 pontos, enquanto o irmão, Tomás Pires de Lima, caiu dois lugares, para 27.º, seguindo na frota de ouro.

Maria Figenschou (82.ª) e Luísa Peres (101.ª) são as portugueses entre a classe ILCA 6, seguindo para a frota de prata, em que também estará Lourenço Mateus (74.º) e João Pontes (78.º), em ILCA 7, em que Francisco Fonseca, 132.º, seguirá na de bronze.

No IQFoil, Ricardo Fonseca recuperou oito postos e subiu ao 88.º lugar, numa 54.ª edição do Troféu Princesa Sofia que decorre até sábado.