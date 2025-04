Dois recordes nacionais batidos no segundo dia do Campeonato

Os nadadores do V. Guimarães João Costa, nos 50 metros costas com 25,25 segundos, e Alexandre Amorim, nos 50 bruços com 28,03, fixaram novos recordes nacionais, durante o Open de Portugal que serve de campeonato português.

João Costa, nadador olímpico em Paris 2024, conseguiu um desígnio que há muito procurava, ao estabelecer a melhor marca de sempre nos 50 costas, três centésimas mais rápido do que Alexis Santos havia feito, em 2021, e que o próprio Costa havia igualado, em Fukuoka, em 2023.

Este tempo permitiu-lhe dominar as eliminatórias da distância, disputando na tarde de hoje a final, ainda que não tenha sido suficiente para garantir mínimos para os Mundiais de Singapura2025, fixados nos 25,11.

Outro vitoriano, Alexandre Amorim, melhorou uma marca que já lhe pertencia, nos 50 metros bruços, em que se impôs com 28,03 segundos, quatro centésimas mais rápido do que a marca que havia cifrado em 2024, em Gijón, e mais perto dos 27,33 exigidos como mínimos 'A' para os Mundiais.