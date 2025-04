Nuno Borges perde em Marraquexe

Nuno Borges, número um nacional de ténis, foi eliminado pelo espanhol Roberto Carballes Baena, em dois sets, nos quartos de final do ATP 250 de terra batida de Marraquexe.

Depois de um triunfo muito suado na segunda ronda, o jogador maiato, 43.º colocado no ranking ATP, não conseguiu levar a melhor diante do adversário (51.º ATP), campeão da prova em 2023, e ao fim de uma hora e 49 minutos cedeu a qualificação para as meias-finais com os parciais de 6-4 e 6-4.

Borges, de 28 anos, entrou mal no encontro, sofrendo duas quebras de serviço consecutivas a abrir, o que dificultou a recuperação no set inaugural. Na segunda partida, apesar de ter criado 12 oportunidades de break, só conseguiu aproveitar uma, consentindo, em contrapartida, dois novos 'breaks'.

Consumada a despedida na estreia no torneio marroquino, primeiro disputado esta temporada em pó de tijolo, Nuno Borges segue para o Mónaco, onde vai jogar pela primeira vez o Masters 1.000 de Monte-Carlo.