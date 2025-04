O Benfica venceu o Leixões, por 3-1, no segundo jogo das meias-finais do “play off” do campeonato de voleibol.

Os encarnados estão, agora, a uma vitória de garantir a passagem à final.

A equipa da Luz ganhou com os parciais de 25-17, 25-11, 29-31 e 25-21.

O terceiro jogo vai ocorrer a 9 de abril, no pavilhão da Luz.

Já este domingo, o Sporting vai defrontar a Académica de Espinho no segundo jogo da outra meia-final.

Os leões venceram a primeira partida das meias-finais.