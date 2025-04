Mafalda Pires de Lima sétima no Troféu Princesa Sofia

Mafalda Pires de Lima terminou em 7.º na prova de kite do Troféu Princesa Sofia, enquanto os também olímpicos Diogo Costa e Carolina João foram oitavos na classe 470, em Palma de Maiorca, Espanha.

Numa classe com regras distintas, com três séries eliminatórias para os oito primeiros, Mafalda Pires de Lima não conseguiu passar o primeiro desafio, pelo que manteve o sétimo posto dos últimos dias.

Concluiu o desempenho com 131 pontos em evento ganho pela chinesa Wan Li, com 52, superando as britânicas Lily Young, com 67, e Ellie Aldridge, com 84.

Na derradeira regata de 470, destinada apenas aos 10 primeiros, e com a pontuação a dobrar, Diogo e Carolina não foram felizes e ficaram em nono, acabando por baixar três posições, apesar de ficarem com os mesmos 79 pontos dos franceses Matisse Pacaud e Lucie de Gennes, sétimos.

Os britânicos Martin Wringley e Bettine Harris confirmaram o seu favoritismo e venceram também esta regata, somando no fim 31 pontos, à frente dos alemães Simon Diesch e Anna Markfort, com 59, e dos italianos Elena Berta e Giulio Calabro, que completaram o pódio, com 62.

Os restantes portugueses em Palma de Maiorca, numa seleção com 12 elementos em cinco classes, viram o seu desempenho acabar na sexta-feira.

Em 470, Beatriz Gago e Rodolfo Pires concluíram em 20.º, Tomás Pires de Lima foi 26.º em kite, vencendo a frota de prata, enquanto Lourenço Mateus foi 66.º, João Pontes 88.º e Francisco Fonseca 132.º, em Ilca 7.

Já Maria Figenschou foi 89.ª e Luísa Peres 93.ª em Ilca 6, enquanto Ricardo Correia foi 91.º em iqfoil.

O Troféu Princesa Sofia é uma das duas provas internacionais do ano, juntamente com a francesa semana de Hyeres, a juntar todas as classes olímpicas.