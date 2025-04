Pogacar conquista Volta à Flandres pela segunda vez

O ciclista Tadej Pogacar (UAE Emirates) conquistou a Volta à Flandres em bicicleta após uma série de ataques.

A um minuto chegou um grupo de candidatos com Mads Pedersen (Lidl), Mathieu van der Poel (Alpecin) e Wout van Aert (Visma).

"O objetivo era vencer, mas no fim é difícil perceber. Não posso estar mais orgulhoso da equipa e como corremos hoje, mesmo com algum azar. Mas no fim tudo correu bem. Estou muito feliz por ganhar esta corrida com esta camisola [de campeão do mundo]", assumiu.

Para Pogacar, de 26 anos, este foi o oitavo 'Monumento' do seu palmarés, somando a segunda Volta a Flandres às quatro Voltas a Lombardia e às duas Liège-Bastogne-Liège, faltando-lhe apenas a Milão-Sanremo e o Paris-Roubaix, na qual se vai estrear na próxima semana.

O português António Morgado também participou na prova.