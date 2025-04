O FC Porto derrotou o Benfica, por 30-29, na segunda jornada da fase final do campeonato de andebol, com o golo decisivo a ser apontado no último segundo.

ANDEBOL - Fase Final

2.ª Jornada

Benfica 29-30 FC Porto

Sporting 35-24 Marítimo

1 - Sporting ( 69-54=15) 38 pontos

2 - FC Porto (66-58=8) 38 3 - Benfica (59-64=-5) 32

4 - Marítimo (53-71=-22) 28

3.ª Jornada

12 abril

FC Porto - Sporting

Marítimo - Benfica