Caleb Ewan volta a vencer no World Tour, Iúri Leitão é 5.º no País Basco

Caleb Ewan, ciclista da INEOS Grenadiers, venceu a segunda etapa da Volta ao País Basco, num "sprint" concluído em Lodosa. O português Iúri Leitão, da Caja Rural, foi quinto.

Numa etapa maioritariamente plana e destinada, à partida, para os velocistas, a fuga chegou a ameaçar uma vitória e só foi apanhada pelo pelotão já nos últimos quilómetros dos 186,6 da etapa.

Sem os melhores "sprinters" da atualidade presentes na prova, o australiano da INEOS afirmou-se e venceu convincentemente, com apoio de um comboio bem executado da equipa.

Ewan já foi considerado, em tempos, um dos melhores "sprinters" do mundo. Tem cinco etapas conquistadas na Volta a França e mais cinco no Giro, mas tem estado afastado dos grandes palcos. A última vitória em provas World Tour foi em 2022, no Tirreno-Adriático.

O australiano foi dispensado da Jayco AlUla já com a presente época a decorrer e a INEOS arriscou na contratação do ciclista de 30 anos. Já tinha conquistado uma etapa na Coppi e Bartali, em março, uma prova de menor categorização, e volta agora a sorrir no mais alto patamar.

O português Iúri leitão terminou no 5.º lugar. Sem apoio de colegas de equipa, ficou dependente de agarrar uma boa roda para lançar o "sprint", acabando numa posição de destaque.

João Almeida, da UAE Emirates, terminou com o pelotão e mantém o segundo lugar na classificação geral, com o mesmo tempo do alemão Maximilian Schachmann, da Soudal Quick-Step, que venceu o contrarrelógio a abrir a prova com meio segundo de vantagem.

Quarta-feira, podem começar-se a definir os candidatos à classificação geral, com a primeira etapa de montanha entre Zarautz e Beasain.