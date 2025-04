O vencedor que já não era e afinal era mesmo. Rotunda gera o caos na Volta ao País Basco

A tarde desta quarta-feira foi uma montanha-russa de emoções para o ciclista Alex Aranburu. Tudo por culpa de uma rotunda mal sinalizada.

O campeão espanhol, da Cofidis, venceu a terceira etapa da Volta ao País Basco, numa reta final em que foi o único a seguir a direção correta - Aranburu por um lado, o português João Almeida e companhia pelo outro -, mas foi mais tarde desclassificado por se ter enganado no trajeto.

Os comissários da corrida consideraram que Aranburu tinha incorrido num delito de "desvio do trajeto da prova, com obtenção de vantagem", e desqualificaram-no. Isto beneficiava Almeida, que terminara a etapa no quarto lugar e caíra para terceiro na classificação geral, e com esta medida bonificava e não só se mantinha no segundo posto como ganhava tempo ao líder, o alemão Maximilian Schachmann.