João Almeida. “Não tinha melhores pernas”, mas deu para ganhar etapa

O ciclista João Almeida está feliz com a vitória na etapa da Volta ao País Basco, mas reconhece que “não tinha melhores pernas”.

"Muito contente. Na verdade não me sentia muito bem hoje e não tinha melhores pernas. Mas acho que todos iam assim. Dei tudo de mim e no final cheguei em primeiro. Estou muito contente. Agradeço o trabalho da equipa, foram perfeitos", refere.

Em declarações ao Eurosport, Almeida deu conta de como foram os quilómetros finais da quarta etapa:

"Fomos muito rápido ao longo dia, com uma luta muito forte pela fuga. No final, para chegar numa boa posição na última subida iam todos loucos. Eu ia atrás, não tinha muito para gastar. Decidi ir um pouco mais atrás, fiz a minha subida, ao meu ritmo. No final ia bem, mas não ia 'super'. Acho que todos iam cansados de ontem, mas foi suficiente", explica.

As próximas duas etapas vão ser "muito duras”.

O português João Almeida, da UAE Emirates, venceu a quarta etapa da Volta do País Basco em bicicleta e é o novo líder da prova, com 30 segundos de vantagem.