Portugal alcança apuramento inédito na Billie Jean King Cup

Pela primeira vez no atual formato da Billie Jean King Cup, competição de ténis que junta as seleções femininas, Portugal vai discutir o acesso à fase de qualificação para a fase final da prova, que junta os países mais fortes na modalidade.

O feito foi alcançado com o triunfo frente à Áustria (2-1), que garantiu à equipa portuguesa, capitaneada por Neuza Silva, o segundo lugar no Grupo D e, desde já, a manutenção no Grupo I da Zona Europa/África do torneio.

Mesmo sem a lesionada Francisca Jorge, a seleção nacional deu a volta a uma eliminatória que arrancou com uma derrota de Angelina Voloshchuk, 737.ª colocada no ranking mundial, perante Ekaterina Perelygina (1.005.ª), por 6-4 e 6-3.

Seguiram-se os triunfos de Matilde Jorge (277.ª), frente a Arabella Koller (611.º) com um duplo 6-1, e no decisivo duelo de pares, no qual a dupla Matilde Jorge e Angelina Voloshchuk superiorizou-se a Koller e Perelygina com um duplo 6-2.

O segundo lugar alcançado por Portugal no Grupo D do Grupo I da Zona Europa/África vale o apuramento para o play-off de acesso à fase de qualificação para a fase final da Billie Jean King Cup. Como adversário terá a Eslovénia, vencedora do Grupo B, numa eliminatória que arranca no próximo sábado.