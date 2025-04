Seleção nacional perde com Montenegro e presença no Mundial está em perigo

O Mundial de 2025 vai ser organizado conjuntamente por Alemanha e Países Baixos, entre 26 de novembro e 14 de dezembro, com 32 seleções.

A seleção portuguesa feminina de andebol comprometeu as aspirações de marcar presença no Mundial feminino de 2025, ao perder na receção ao Montenegro por 31-19, em jogo da primeira mão do play-off, disputado em Fafe.

Frente a um adversário claramente favorito nesta eliminatória, a equipa portuguesa, que já perdia por 14-11 ao intervalo, não conseguiu impôr o fator casa e parte para a segunda mão, que se disputa no próximo sábado, em Podgorica, com uma clara desvantagem de 12 golos.

