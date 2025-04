João Almeida “muito contente” com vitória no País Basco

O português João Almeida mostrou-se "muito contente" após tornar-se no primeiro ciclista português a conquistar a Volta ao País Basco, elogiando o trabalho da sua UAE Emirates ao longo da prova espanhola.

"Estou muito contente. A equipa fez um trabalho muito bom. A verdade é que fizemos tudo de forma perfeita e estou muito agradecido pelo que fizeram por mim. Já está, venha a próxima", declarou após vencer a sexta e última etapa, consumando o triunfo na geral.

O ciclista de A-dos-Francos, de 26 anos, subiu ao pódio final da Volta ao País Basco como vencedor, depois de ter somado o segundo triunfo em etapas nesta edição no final dos 153,4 quilómetros com partida e chegada em Eibar.

"Estivemos superfortes, fizemos aquilo que tínhamos planeado fazer", disse sobre a etapa, na qual atacou duas vezes, a última das quais a 19 quilómetros da meta, e foi eliminando a concorrência.

No final, com a chegada da chuva, a etapa "tornou-se um pouco perigosa" e Almeida não quis correr riscos.

"Ainda bem que estava numa posição 'segura', na frente. [...] O ritmo foi muito elevado durante toda a jornada, foi uma etapa muito dura. Penso que foi 'a' etapa das etapas aqui na Itzulia", salientou.

Na aproximação à meta, o português ficou sozinho com Mas, com o espanhol a chegar mesmo a pedir-lhe para 'entregar-lhe' a vitória na etapa, algo que o líder da UAE Emirates recusou.

"Tentei fazê-lo descolar nos últimos cinco quilómetros, mas ele estava muito forte. Segui a roda dele, puxei na frente uma ou duas vezes. Também já estava no meu limite, mas penso que a minha equipa merecia outra vitória, assim como eu", explicou.

Melhor voltista português da atualidade e um dos melhores de sempre, Almeida, que também ganhou a quarta etapa da Itzulia, conseguiu o melhor triunfo da carreira.

"Senti-me bem. O percurso não era perfeito para mim, mas fiz tudo o que podia, dei tudo. No final, ganhámos e estou muito contente. Mesmo que não tivéssemos vencido, tínhamos dado tudo. Temos de acabar satisfeitos, ainda por cima com uma vitória", resumiu na 'flash-interview'.

O ciclista da UAE Emirates tem outras duas vitórias em gerais entre as 17 do seu currículo, nomeadamente na Volta a Polónia, do escalão WorldTour, e na Volta ao Luxemburgo, ambas em 2021.