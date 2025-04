Susana Godinho Santos sexta no Europeu de meia-maratona

Susana Godinho Santos terminou no sexto lugar a meia-maratona dos Campeonatos da Europa de atletismo em estrada, em Bruxelas, conseguindo a melhor classificação portuguesa na distância.

A maratonista olímpica do Recreio de Águeda, de 32 anos, completou a distância em 1:12.59 horas, numa prova vencida pela belga Chloé Herbiet, em 1:11.39, com 14 segundos de vantagem sobre a sua compatriota Juliette Thomas (1:11.53). A italiana Sara Nestola assegurou o último lugar do pódio, com o tempo de 1.12.22.

Carla Martinho, de 48 anos, foi a segunda portuguesa na prova de 21,0975 quilómetros, com o 18.º lugar, em 1:15,23, à frente de Rafaela Fonseca, de 41, que não foi além do 22.º posto, com o registo de 1:15.54, enquanto Mónica Silva, também de 41, não terminou a prova.

No masculino, o francês Jimmy Gressier correu para a vitória, em 59.45 horas [o recorde da Europa é de 59.13, do suíço Julien Wanders], deixando o norueguês Awet Nftalem Kibrab no segundo lugar, a 01.23 minutos (01:01.08), enquanto o também gaulês Valentin Goudouin terminou no terceiro posto, em 1:01.54.

André Pereira, de 29 anos, foi o primeiro português a cruzar a meta, com o tempo 1:04.46 que lhe valeu o 23.º posto, um segundo mais rápido e um lugar acima de Luís Oliveira, de 25, (1:04.47), enquanto Miguel Marques, de 30, terminou na 28.ª posição, em 1:04.57, e Rafael Lopes, de 24, não foi além da 41.ª, em 1:08.18.

Nesta primeira edição dos Europeus de estrada, Portugal apresenta 24 atletas, entre os quais se destacam Mariana Machado e José Carlos Pinto, nos 10 quilómetros.

Nesta distância, apresentam-se ainda Duarte Santos, Hugo Rocha, Pedro Amaro, Ruben Amaral, Ana Mafalda Ferreira, Ana Marinho, Laura Taborda e Mónica Magalhães Silva.

Solange Jesus, Vanessa Carvalho, Rui Pinto, Fábio Oliveira, João Almeida e José Sousa vão alinhar na maratona.