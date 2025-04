Solange Jesus sexta na maratona dos Europeus de estrada

A portuguesa Solange Jesus terminou em sexto na maratona dos Campeonatos da Europa de atletismo em estrada, corrida na qual Rui Pinto foi oitavo, em Bruxelas.

Solange Jesus (Sp Braga) cumpriu os 42,195 quilómetros em 2:29.39 horas, a dois minutos do seu recorde pessoal (2:27.30), mas à frente da espanhola e sua companheira de equipa Esther Navarrete, sétima, em 2:29.49.

A espanhola Ouhaddou Nafie sagrou-se campeã da Europa, ao concluir isolada a meia maratona, em 2:27.14 horas, à frente da sua compatriota Majida Maayouf, segunda, em 2:27.41, enquanto Chemtai Salpeter bateu, sobre a meta, a também israelita Maor Tiuouri na disputa pelo terceiro lugar, tendo ambas terminado com o tempo de 2:28.01.

Na competição masculina, Rui Pinto (Sporting) foi oitavo, em 2:11.28, a escassos cinco segundos do seu recorde pessoal (2:11.23), numa prova vencida pelo italiano Iliass Aouani, em 2:09.05.

Israel ocupou os três lugares seguintes, com Gashau Ayale, Maru Teferi e Haimro Alame separados por 19 segundos, com os registos de 2:09.08, 2:09.17 e 2:09.27, respetivamente.

Para o quarto lugar coletivo de Portugal contribuíram ainda João Almeida (Recreio de Águeda) que foi o 20.º a terminar, com o tempo de 2:17.54, José Sousa (Macedo de Cavaleiros) o 21.º, em 2:18.20, e Fábio Oliveira (Macedo de Cavaleiros) o 30.º em 2:25.50.

Portugal encerra a primeira edição dos Campeonatos da Europa de atletismo em estrada com quatro posições entre os 10 primeiros, com o quarto lugar de Mariana Machado nos 10 quilómetros, este domingo, e o sexto de Susana Santos na meia maratona, no sábado, além das classificações na maratona.