João Almeida quer “ganhar mais corridas” depois da “maior vitória da carreira”

“Já tenho estado muito perto da vitória há bastante tempo, às vezes falta só o fator sorte, mas o importante é nunca desistir e acreditar sempre, darmos o nosso melhor, porque certamente chegará o dia em que conseguimos alcançá-lo. Às vezes há uns percalços no caminho que não controlamos, mas o importante é nunca desistir e darmos sempre o nosso melhor”, explica, nestas declarações à Renascença .

“Acho que é a minha maior vitória da carreira. Têm sido dias bastante bons. Estou muito feliz. Era um objetivo que já tínhamos estabelecido, conseguimos alcançá-lo e, da forma como o fizemos, acho que é de uma satisfação total. Podemos estar orgulhosos e satisfeitos com tudo o que fizemos”, diz.

Em entrevista a Bola Branca , o ciclista português da UAE Emirates, que já tinha em 2021 havia conquistado a Volta à Polónia, não esconde o orgulho depois de uma exibição de clara superioridade sobre a concorrência no norte de Espanha, onde somou ainda duas vitórias em etapas.

Quatro anos depois, João Almeida volta a sorrir no final de uma corrida de uma semana. O melhor voltista português de sempre somou ao currículo a maior vitória da história do ciclismo português em provas por etapas ao conquistar a Volta ao País Basco.

Português termina com quase dois minutos de vantag(...)

A Volta ao País Basco, aliada aos segundos lugares no Algarve e em Valência e à conquista de uma etapa no Paris-Nice, confirma o grande arranque de temporada de João Almeida em 2025.

“Estou numa forma bastante boa desde o início da temporada, acho que foi o melhor arranque de época que fiz até hoje. Não temos tido azares. Agora é continuar o trabalho duro e darmos o nosso melhor também nos próximos objetivos, para tentar ganhar mais corridas e alcançar mais vitórias”, aponta o português.

Segue-se o Tour de Romandie e a Volta à Suíça, onde João Almeida poderá lutar novamente pela vitória. Depois, o foco é total em ajudar Tadej Pogačar a revalidar o título da Volta a França, sem objetivos pessoais traçados.

“O Tour é o grande objetivo da temporada para a equipa e também para mim. O principal é ganhar com o Tadej, depois o meu resultado vai ser sempre dependente disso e vai ser secundário. Vamos começar o Tour com o objetivo de o ajudar o máximo que conseguirmos e depois, no final, vamos ver a posição que conseguiremos alcançar”, conclui.