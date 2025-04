Nuno Borges e Jaime Faria sobem no ranking mundial de ténis

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Jaime Faria sobem dois e três lugares, cada, na atualização do ranking ATP desta segunda-feira.

Borges, o português mais cotado da atualidade, ocupa agora o 41.º posto da hierarquia, depois de ter chegado aos oitavos de final do Masters de Monte Carlo. Está a 11 lugares da melhor classificação da carreira.

Faria, que se encontra lesionado - deverá recuperar a tempo do Masters de Madrid e do Estoril Open, para o qual tem "wildcard" -, escala três degraus, para 96.º. O seu melhor ranking foi 87.º, em fevereiro.

O topo da hierarquia mundial tem uma grande alteração: o espanhol Carlos Alcaraz, campeão em Monte Carlo, sobe a segundo, relegando o alemão Alexander Zverev para terceiro. O italiano Jannik Sinner continua na liderança do ranking ATP - os seus rivais não conseguiram aproveitar ao máximo os três meses de suspensão por doping.

A queda mais relevante da semana pertence a Stefanos Tsitsipas, da oitava posição para a 16.ª. Desde 2018 que o grego não caía do top-15.

Nota, ainda, para a subida a sétimo do australiano Alex de Minaur, a reentrada no top-10 do russo Daniil Medvedev, agora nono, e para a queda de três lugares do norueguês Casper Ruud, que é agora décimo.