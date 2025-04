Ivo Oliveira vence segunda etapa do Giro d'Abruzzo

O português Ivo Oliveira, da UAE-Emirates, venceu a segunda etapa do Giro d'Abruzzo, em Itália.

O ciclista natural de Vila Nova de Gaia atacou sozinho a cerca de um quilómetro e 200 metros do final, sem resposta por parte do pelotão, que ainda se aproximou na reta da meta, mas já não conseguiu apanhar Ivo Oliveira, que celebrou efusivamente.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

É a primeira vitória de Ivo Oliveira esta temporada na estrada depois de ter sido medalha de prata na perseguição individual nos Europeus de pista e bronze no Madison com o irmão Rui.

"Estou sem palavras, estou muito feliz por ter aproveitado a oportunidade. A etapa era suposto ser para o Covi, a quatro quilómetros do fim falei com ele e disse-lhe para ficar na minha roda que iria tentar antecipar e teríamos duas oportunidades de vencer. Ele foi muito simpático disse-me para aproveitar. Era mais inclinado que pensei que fosse ser, estava com pouco ar, pouca potência, mas foi suficiente. Nem posso acreditar, estou muito emocional. Tirando prólogos e vitórias em campeonatos nacionais, esta é a minha primeira vitória na equipa. Estou muito orgulhoso", disse, na "flash interview" da prova.

Ivo Oliveira descreveu ainda o ataque que determinou a vitória, elogiando a sua equipa.

"A nossa equipa é tão forte, trabalhamos como uma família. Temos tantas opções, sei que tenho uma aceleração muito forte, é como fazer uma perseguição individual. Gosto muito deste tipo de finais de etapa, o ritmo não estava demasiado rápido e sabia que se conseguisse criar um fosso de 100 metros, seria difícil apanhar-me. Nem consigo acreditar que acabei de vencer", concluiu.

A última vitória do português na estrada tinha sido precisamente no campeonato nacional em 2023.

Ivo Oliveira tinha lançado a vitória do seu colega de equipa Alessandro Covi na primeira etapa do Giro d'Abruzzo e junta agora o seu nome à lista de vencedores.

O português, que está de apoio a Alessandro Covi, subiu a 23.º lugar na classificação geral, agora a 30 segundos do novo líder, Filippo Fiorelli, da VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.

Esta é a sexta vitória em toda a carreira do ciclista de 28 anos: venceu duas vezes ainda antes de chegar ao World Tour, na Axeon, no prólogo do Course de la Paix, em 2017, e no Circuit des Ardennes, no ano seguinte.

Pela Emirates, foi campeão nacional de contrarrelógio em 2020, campeão nacional de estrada em 2023 e venceu também o prólogo na Boucles de la Mayenne, também nesse ano.

[Atualizado às 15h45 - classificação geral atualizada]