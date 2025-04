Magic no caminho de Neemias Queta nos play-offs da NBA

Os Orlando Magic serão os adversários dos Boston Celtics, campeões da NBA e em que alinha o poste português Neemias Queta, na primeira ronda dos play-offs, após baterem os Atlanta Hawks, por 120-95.

Em Orlando, a equipa anfitriã dominou desde o início o primeiro jogo do play-in, realizado na terça-feira, que opôs o sétimo e oitavo classificados da fase regular da Conferência Este, tendo chegado ao intervalo a vencer por 61-47.

Os Magic vão defrontar os Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18, na ronda inaugural dos play-off desta temporada, enquanto os Hawks terão de disputar na sexta-feira o acesso a esta fase da prova com o vencedor do confronto entre Chicago Bulls e Miami Heat.

No play-in da Conferência Oeste, os Golden State Warriors também asseguraram a presença na fase das grandes decisões, ao imporem-se aos Memphis Grizzlies, por 121-116, e vão medir forças com os Houston Rockets na primeira ronda dos play-off.