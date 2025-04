Ucrânia e Roménia fazem minuto de silêncio em jogo de futsal à revelia da UEFA

O que se faz quando a UEFA proíbe um minuto de silêncio em honra das vítimas de um ataque? As seleções de futsal da Ucrânia e da Roménia encontraram solução: cumpriram a homenagem com o jogo a decorrer.

Foi na terça-feira que ucranianos e romenos se defrontaram, em jogo da fase de qualificação para o Euro 2026 de futsal. Antes da partida, a Federação Ucraniana de Futebol tinha pedido à UEFA que se respeitasse um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas do ataque da Rússia em Sumy, na Ucrânia, que fez 34 mortos, no Domingo de Ramos.

A UEFA rejeitou, mas os intervenientes do Ucrânia-Roménia, que se realizou em Koszalin, na Polónia, não cederam na intenção de honrar as vítimas do ataque russo. Os jogadores de ambas as seleções, a equipa de arbitragem e os adeptos cumpriram o minuto de silêncio imediatamente após o apito inicial. Um mero toque e a bola rolou, sozinha, até parar, ainda dentro do círculo central, sob absoluto silêncio no pavilhão.

O ataque com mísseis russos no domingo, em Sumy, na Ucrânia, matou 34 pessoas, incluindo 15 crianças, e feriu 119, de acordo com os mais recentes dados fornecidos pelos Serviços de Emergência da região. É já o mais mortal ataque do ano, o que levou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a apelar a um "cessar-fogo duradouro".